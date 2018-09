Pronostic West Ham Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United plus à l’aise en déplacement !

West Ham reste sur deux bonnes performances en Premier League, face à Everton (victoire 3-1) et face à Chelsea (match nul 0-0), ainsi qu'un succès facile en Carabao Cup (victoire 8-0 à domicile contre une équipe semi-amateure). Après 4 défaites inaugurales, Maurico Pellegrini semble avoir trouvé son système de jeu mais il déplore des absences importantes pour ce match : Wilshere, Lanzini et Reid. De plus, l'international autrichien Arnautovic, très bon en 2018, est incertain pour ce choc. West Ham a beaucoup de mal à domicile en Premier League, ayant pris un seul point en 3 matchs et n'ayant marqué qu'un seul but au Stade Olympique (seul Huddersfield fait pire).Au contraire, Manchester United est très à l'aise en déplacement et reste sur trois victoires consécutives à l'extérieur (Burnley, Watford et Young Boys de Berne). Les Mancuniens comptent déjà 6 points de retard sur Chelsea (3) et se doivent de remporter ce match à Londres, surtout après le match nul contre Wolverhampton, l'élimination en Carabao Cup, et les nouvelles tensions entre le groupe et José Mourinho. Le coach portugais garde cependant pour le moment la confiance duet on peut compter sur le professionnalisme despour réagir et ramener un résultat. Les problèmes internes se régleront en temps voulu à l'intersaison. Lors des dernières victoires mancuniennes, les deux amis Romelu Lukaku et Paul Pogba se sont distingués. Le Français, destitué de son rôle de vice-capitaine par Mourinho, sait que sa prestation face auxsera observée de près. Ce Manchester United est une équipe à réaction, qui devrait se faire violence ce samedi pour s'imposer à Londres.