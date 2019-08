Pronostic West Ham Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City repart tambour battant face à West Ham

Si West Ham s'était montré très actif lors des derniers mercatos, les dirigeants londoniens se sont concentrés cette saison davantage sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Si Arnautovic est parti en Chine et Andy Carroll est retourné à Newcastle, le club a recruté Fornals de Villarreal et le Français Sébastien Haller qui a empilé les buts ces dernières saisons en Bundesliga et en Eredivisie. Auteurs d'une préparation moyenne, les hommes de Pellegrini s'attendent à un match compliqué face au champion en titre qui semble déjà affûté.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Manchester City vient en effet d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès en remportant le Community Shield aux tirs au but au détriment de Liverpool. La formation de Guardiola avait déjà livré une grosse bataille face auxpour remporter le titre la saison passée. Les Citizens sont avertis qu’il va falloir commencer le pied au plancher dans cette course effrénée. City a investi pricipalement sur deux excellents joueurs : Rodri au milieu de terrain et Joao Cancelo le latéral droit portugais. L’équipe se connaît parfaitement et devrait s’imposer à Londres dans un match qui devrait offrir des buts, comme souvent avec City.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !