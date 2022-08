Pronostic West Ham Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City s’en sort à West Ham

La 1journée de premier League nous offre une très belle affiche entre West Ham et Manchester City. Depuis la prise en main du club par David Moyes, lesjouent le haut de tableau. L’an passé, les Londoniens ont fini en 7position et devront disputer les barrages de la Conference League. West Ham s’était également signalé en atteignant les demi-finales de l’Europa League mais avait été dominé par l’Eintracht Francfort, futur vainqueur. Cet été, lesont réussi à conserver leur meilleur joueur Declan Rice, pourtant fortement convoité. De plus, West Ham s’est renforcé avec les signatures du buteur italien Scamacca, du défenseur rennais Aguerd et du milieu gallois Downes. Tout juste arrivé en Angleterre, Aguerd s’est blessé au ménisque et manquera le début de saison. Son absence bloque le départ de l’ancien toulousain Issa Diop, désiré par le promu Fulham. Au rayon des départs, Yarmolenko est parti dans le Golfe tandis que le capitaine Noble a pris sa retraite. West Ham sort d’une préparation estivale guère convaincante. Pas l'idéale avant d'affronter l'ogre City.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City a remporté un nouveau titre de champion, son 4sur les 5 dernières saisons. Lesconfirment ainsi leur suprématie en Angleterre où seul Liverpool est parvenu à suivre le rythme infernal des hommes de Guardiola. Cette supériorité devrait s’accentuer avec le recrutement du buteur norvégien Haaland. Pour sa première officielle avec les Citizen, l’ancien de Dortmund s’est montré maladroit dans le dernier geste avec plusieurs opportunités manquées dans le Community Shield. Les protégés de Guardiola se sont inclinés face à ceux de Liverpool (3-1) au terme d’une superbe prestation. Cette défaite n’a rien d’inquiétant car City nous a souvent habitué à des départs laborieux. L’an passé, less’étaient inclinés face à Leicester dans le Community Shield et contre Tottenham lors de la 1journée, mais avaient ensuite été impressionnants. Malgré les départs de Sterling et Jesus, City s’annonce comme le grand favori de la saison Outre-Manche. Ce déplacement au Stade olympique de Londres n’a rien d’une partie de plaisir mais City devrait s’en sortir pour débuter par une victoire. Avec un Haaland qui voudra sans doute se rattraper.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du match en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !