Pronostic West Ham Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City, la victoire du titre à West Ham

L’affiche de la 37journée de Premier League oppose West Ham à Manchester City. Lesréalisent un exercice intéressant et pointent à la 7place du championnat anglais. Cette position leur permettrait de disputer la Conference League la saison prochaine. Avec 5 points d’avance sur Wolverhampton, les hommes de Moyes sont quasiment assurés d’accrocher ce ticket européen. Lespourraient même revenir sur United qui compte 3 points supplémentaires pour décrocher une place en Europa League, où West Ham s’est illustré cette saison en atteignant les demi-finales face à l’Eintracht Francfort. La campagne européenne a certainement coûté une meilleure position aux Londoniens en championnat. Les derniers résultats en Premier League montrent une certaine usure physique des Hammers puisqu’ils avaient connu une période de 4 journées sans le moindre succès. La semaine passée, West Ham a profité d’un déplacement chez la lanterne rouge pour se relancer. En effet, les Hammers ont surclassé Norwich (0-4) avec un Benrahma inspiré, auteur d’un doublé.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Depuis le match nul de Liverpool face à Tottenham le week-end dernier, Manchester City s’est rapproché un peu plus d’un nouveau titre de champion d’Angleterre. Les hommes de Pep Guardiola n’ont pas fait la dentelle et ont écrasé Newcastle (5-0) et Wolverhampton (5-1) lors des 2 dernières journées. Les 5 succès consécutifs de City lui permettent d'avoir 3 points d’avance sur Liverpool mais aussi d’avoir une différence de buts largement favorable (+7). City n’est plus qu’à un petit pas de décrocher la Premier League. Marqués par leur défaite en demi-finale en ligue des Champions, lesont à cœur de remporter un titre. Après avoir explosé les Magpies à l’Etihad, Man City était attendu au tournant à Wolverhampton où il n’est jamais simple de se déplacer. Porté par le magicien Kevin de Bruyne, auteur d’un quadruplé, City a croqué les Loups. L’international belge réalise une saison incroyable et devrait remporter le titre de joueur de l’année en Angleterre. C'est Sterling qui a marqué le 5e but, lui qui en a inscrit 3 sur les deux derniers matchs. Impressionnant, City devrait s’imposer à West Ham dans une nouvelle rencontre avec plusieurs buts et fêter son titre lors de la dernière journée face à Aston Villa à l’Etihad.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !