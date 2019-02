Pronostic West Ham Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

West Ham peut donner du fil à retordre aux Reds de Liverpool

West Ham connaît un passage délicat et reste sur trois défaites consécutives en déplacement. De plus, Pellegrini a vu Arnautovic, l'un de ses meilleurs éléments se blesser. L’Autrichien sera indisponible plusieurs semaines et son absence préjudiciable sur le plan offensif. Néanmoins, le coach chilien peut s’appuyer sur les résultats de son équipe à domicile qui a remporté 4 de ses 6 derniers matchs. Les Hammers ont notamment réalisé des belles prestations face à des cadors de premier League au Stade olympique, comme Chelsea (0-0) et Arsenal (1-0). Dans le ventre mou du championnat, West Ham n’a rien à perdre face au leader de Premier League.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool a laissé passer une très belle opportunité de creuser un écart conséquent sur City. Le nul à domicile face à Leicester mercredi (1-1) montre que rien n’est joué dans ce championnat et oblige Liverpool à réaliser un résultat à Londres. Très performant à domicile, lesont connu quelques accrocs en déplacement : défaite à City et nuls à Arsenal et Chelsea. Les hommes de Jurgen Klopp ont réussi de bonnes prestations comme par exemple à Bournemouth (4-0). Cependant plusieurs succès ont été obtenus sur le plus petit des écarts (Brighton, Huddersfield, Tottenham, …). Pour ce match, nous voyons des Hammers accrocheurs à domicile tenir tête à Liverpool.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !