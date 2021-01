Pronostic West Ham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne face à West Ham

Surprise de cette première partie de saison, West Ham devance à l'orée de cette journée des formations comme Arsenal ou Chelsea, avec la 5place au général, à 2 points de Liverpool. David Moyes est pour beaucoup dans la réussite actuelle des. L’Ecossais avait connu son heure de gloire à Everton, avant de connaître un échec sanglant à Manchester United. Habitué de la Premier League, le technicien base son système sur les mêmes clés de la réussite que celles utilisées lors de son passage à Everton. West Ham s’appuie sur un bloc compact, avec un milieu de terrain travailleur et des projections rapides vers l’avant. De plus, Moyes dispose de joueurs clés à certains postes comme la doublette Rice – Soucek au milieu et le talent des Bowen et Antonio en attaque. Arrivé de Brentford lors du dernier mercato, Saïd Benrahma commence lui aussi à trouver sa place. Lesviennent de remporter leurs 4 dernières rencontres de Premier League face à Everton, Burnley, West Bromwich et Crystal Palace. En milieu de semaine, West Ham s’est imposé dans le sud de Londres face à Palace (2-3) avec notamment un doublé de Soucek, le « Fellaini » des Hammers dixit José Mourinho. Moyes retrouve une formation qu’il a affronté à de multiples reprises, Liverpool.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lesviennent de vivre plusieurs semaines compliquées, certainement la conséquence d’un relâchement après 3 années de haute volée. De plus, le club liverpuldien a fait preuve de malchance dans cette saison, avec des blessures importantes et un manque de réussite dans certains matchs. Lessont en 4position avec 4 points de retard sur Manchester City. Moins bien cette saison, Firmino, pièce angulaire de l’attaque des Reds, vient de livrer son meilleur match face à Manchester United en FA Cup. Double passeur décisif pour Salah, le Brésilien semble revenir à son meilleur niveau au meilleur moment. Les attaquants de Liverpool ont confirmé leur regain de forme en milieu de semaine face à Tottenham (1-3). Bien aidées par les grossières erreurs défensives des, Salah, Mané et Firmino s’en sont donné à cœur joie. Ce match à West Ham s’annonce compliqué face à une formation bien en place, qui a déjà posé des problèmes à Man City ou Leicester cette saison. Néanmoins, les Reds devraient être en mesure de se sortir du piège tendu par les hommes de Moyes et décrocher une précieuse victoire comme ils l'ont fait sur la pelouse des Spurs.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !