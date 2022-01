Pronostic West Ham Leeds : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

West Ham passe l’obstacle Leeds

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce West Ham - Leeds chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis l’arrivée de David Moyes, West Ham a passé un cap en Angleterre. L’an passé, la formation londonienne avait terminé aux portes du top 4 de Premier league. Bien partis lors de ce nouvel exercice, les Hammers ont ensuite connu un coup de mou depuis la fin novembre. Cette perte de vitesse peut s’expliquer par des pertes importantes notamment dans le secteur défensif, où trois habituels titulaires sont absents, puisque Zouma, Cresswell et Ogbonna sont sur le flanc. West Ham s’est repris lors des dernières journées en dominant Watford (1-4) et Crystal Palace (2-3) en déplacement. Ces succès sont venus stopper une série de 3 revers consécutifs, face à Arsenal et Southampton en Premier League, et contre Tottenham en Carabao Cup. Lors de leur dernier match à Selhurst Park, les Hammers ont montré un très beau visage offensif avec un Lanzini très impliqué, mais a également fait preuve de fébrilité défensive. Sans son habituelle défense, West Ham est un peu moins fiable mais possède des joueurs capables de faire la différence à tout moment.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leeds est certainement encore plus handicapé par des absences importantes puisque les Bamford, Cooper, Rodrigo, Strujik ou Phillips sont blessés. Ces joueurs sont des cadres de l’équipe puisque Cooper en est le capitaine, tandis que Bamford en est le meilleur buteur et que Kalvin Phillips est le maître à jouer de cette formation. En leur absence, les Peacocks souffrent mais viennent de décrocher une victoire importante face à Burnley (3-1) le week-end dernier. Cette victoire permet aux hommes de Bielsa de prendre 8 points d’avance sur les Clarets, premiers relégables. Pour cette affiche de la FA Cup, West Ham boosté par ses deux succès en Premier League devrait se défaire de Leeds.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham - Leeds détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !