Pronostic West Ham Fulham : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

West Ham enfonce Fulham !

Un derby londonien ouvrira la 27journée de Premier League entre West Ham et Fulham. Les Hammers sont calés en milieu de tableau, à la 10e position, et possèdent 9 points d’avance sur le 1er relégable, Southampton. Depuis son succès sur Arsenal (1-0), West Ham n’a plus remporté la moindre rencontre : défaites en Cup à Wimbledon et en championnat à Wolverhampton, nuls contre Liverpool et Crystal Palace. Si l’entraîneur chilien des Hammers a été privé de joueurs majeurs sur cette période, il devrait récupérer Nasri, Arnautovic et Lanzini. Dans leur stade Olympique, les partenaires de Noble restent en plus sur deux belles prestations face à des formations de 1er plan : victoire face à Arsenal et nul contre Liverpool.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Fulham vit une saison compliquée. Avant-dernier de Premier League, le club de l’Ouest de Londres compte déjà 8 points de retard sur le 1er non-relégable et son avenir semble compromis. De plus, leur terrible bilan en déplacement ne laisse pas présager d’issue positive (aucune victoire, seulement 2 nuls récoltés, 32 buts encaissés, tels sont les chiffres faméliques des Cottagers lors de leurs 13 rencontres à l’extérieur. Pour ce match, nous voyons une formation de West Ham solide au Stade Olympique prendre le meilleur sur Fulham, en grande souffrance en déplacement, pour s'éloigner un peu plus de la zone rouge.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Fulham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !