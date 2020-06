Pronostic West Ham Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un Chelsea étincelant depuis la reprise se rend à West Ham

Dix-septième de Premier League avec un bilan de 27 points en 31 journées, les Hammers qui possèdent le même nombres de points que Bournemouth (18) et Aston Villa (19) sont actuellement seulement sauvés par la différence de but (-19). Opposés à deux gros morceaux de ce championnat anglais pour sa reprise, West Ham n'a pas fait le poids. Après une défaite logique lors de la réception de Wolverhampton (0-2), les partenaires de Felipe Anderson ont chuté dans l'antre des Spurs de Tottenham dans une rencontre à sens unique (2-0). Si prendre des points contre Chelsea s'annonce compliqué, on peut noter que les Hammers joueront ensuite Newcastle, Norwich, Burnley, Watford et Aston Villa. Un calendrier assez favorable pour tenter de rester une année supplémentaire en BPL.

Chelsea n'a en revanche pas tergiversé pour la reprise des hostilités. Les de Frank Lampard sont en effet dans une très bonne dynamique. Après une victoire compliquée chez les Villains d'Aston Villa (19) sur le score de deux buts à un, les partenaires d'Olivier Giroud et de N'Golo Kante ont battu le City de Pep Guardiola à Stamford Bridge (2-1). Une bonne série qui consolide la 4e place qualificative de Chelsea en Ligue des Champions. Désormais à un petit point de Leicester City qui occupe la 3 place, les Londoniens ont en plus battu le champion d'Angleterre 2016 en quart de finale de FA Cup ce week-end (0-1).