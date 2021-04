Pronostic West Ham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham – Chelsea : un derby pour le Top 4

A quelques journées de la fin de la saison, West Ham est toujours dans le coup pour décrocher une place dans le Top 4 de Premier League. Equipe surprise de cette saison, la formation londonienne se montre très consistante depuis le début de l’exercice. Ce samedi, elle dispute un derby important face à Chelsea dans l’optique du Top 4. En effet, lesaccusent actuellement 2 points de retard sur les. Les hommes de David Moyes restent sur une contre-performance puisqu’ils se sont inclinés sur la pelouse de Newcastle le week-end dernier. Auteur d’une première période catastrophique, West Ham a encaissé deux buts et a vu Dawson être expulsé. En revanche, lesont réagi en seconde période en revenant au score grâce à Diop et Lingard, avant de craquer quelques minutes plus tard sur un but de Willock. Depuis le début de saison, West Ham a souvent posé des problèmes aux grosses cylindrées et s'est montré costaud à domicile (7 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chelsea a une fin de saison particulièrement chargée avec le Top 4 en ligne de mire, une finale de FA Cup et une demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec un match aller joué dès mardi. Les Blues sont exceptionnels depuis l’arrivée de Thomas Tuchel et viennent de faire tomber Manchester City en demi-finale de la FA Cup. Le coach allemand a su relancer des éléments comme Kai Havertz, décevant depuis son arrivée mais en regain de forme depuis quelques rencontres. De plus, Timo Werner a certainement réalisé l’une de ses meilleures prestations face à City en FA Cup. En revanche, en milieu de semaine, lesont été stoppés par les Seagulls à Stamford Bridge (0-0). West Ham, solide à domicile et excellent en contre-attaque pourrait causer des problèmes aux Blues, qui auront certainement le Real en tête, ce qui devraient permettre auxd’accrocher au moins un nul.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !