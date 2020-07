Pronostic West Ham Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

West Ham en quête de points face à Burnley

West Ham fait partie avec Bournemouth, Aston Villa et Watford, des équipes luttant pour leur maintien. Actuellement, lessont les mieux placés avec 4 points d’avance sur le premier relégable, Aston Villa. Les hommes de David Moyes avaint connu une reprise difficile avec deux défaites face à Wolverhampton (2-0) et Tottenham (2-0), mais le succès obtenu dans les arrêts de jeu face au Chelsea de Franck Lampard a fait le plus grand bien à l’équipe londonienne (3-2). Ce week-end, West Ham a laissé passer une bonne opportunité de se donner de l’air en partageant les points avec Newcastle (2-2). Lesont pourtant mené à 2 reprises mais n’ont pas su gérer leur avantage.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La mission ne sera pas simple face à une formation de Burnley qui réalise de nouveau une excellente saison. Le club de Sean Dyche occupe la 9place du classement devant Tottenham ou Everton. Burnley n’est pas la plus "sexy" des équipes mais s’appuie sur un jeu typiquement britannique pour réussir d’excellents résultats. Solides, les partenaires de Ben Mee n’ont perdu qu’une seule rencontre lors des 11 dernières journées et cela face à Manchester City. Assuré du maintien, Burnley finit tranquillement la saison, ce qui pourrait profiter à West Ham en quête de points. Il semble intéressant d'assurer avec le 1N avec moins de 4 buts dans le match.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic West Ham Burnley détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !