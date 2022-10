Pronostic West Ham Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham se donne de l’air face à Bournemouth

En clôture de la 13journée de Premier League, West Ham reçoit Bournemouth au stade Olympique dans une rencontre importante dans l'optique du maintien. Depuis que David Moyes a repris le club londonien, lesont fini parmi les européens. Ce début de saison des partenaires de Declan Rice est nettement plus poussif avec une 13place au classement général à l'orée cette journée, avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable. Battu lors des 3 premières journées de Premier League, West Ham se montre plus solide depuis son revers à domicile contre Brighton. Sur cette période, lesont ensuite remporté 3 rencontres de championnat face à Aston Villa, Wolverhampton et Fulham. La semaine passée, les joueurs de Moyes se sont déplacés à deux reprises avec un nul à Southampton (1-1) et un revers contre Liverpool (1-0). Dominés contre les, lesont eu deux balles d'égalisation, avec un penalty raté par Bowen, et une grosse opportunité de Soucek en fin de rencontre. Au niveau de l'effectif, West Ham déplore l'absence de son brésilien Paqueta touché à une épaule.En face, Bournemouth a retrouvé la Premier League cette saison. Après la déculottée reçue à Anfield face à Liverpool (9-0), les dirigeants desont décidé de se séparer de Scott Parker. O'Neil a pris temporairement les rênes de l'équipe et a effectué un excellent travail. En effet, le coach intérimaire a aligné 6 rencontres sans la moindre défaite (4 nuls et 2 victoires). Lors de cette semaine à 2 journées de Premier League, Bournemouth est tout d'abord allé chercher un excellent match nul à Craven Cottage face à Fulham (2-2) avant de s'incliner à domicile contre Southampton (0-1) pour ce qui est la première défaite desdepuis la fessée reçue à Anfield. Remonté à la 11place, lespossèdent 4 points d'avance sur le premier relégable Wolverhampton. Devant son public où il a remporté ses 4 derniers matchs, West Ham devrait trouver la faille face à une équipe de Bournemouth pas totalement guérie malgré des progrès évidents lors des dernières semaines.