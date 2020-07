Pronostic West Ham Aston Villa : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

La victoire du maintien pour Villa à West Ham

En obtenant un match nul (1-1) à Old Trafford en milieu de semaine, West Ham a officialisé son maintien en Premier League. Le club londonien sort d'une nouvelle saison décevante alors que d'importants investissements ont été réalisés lors des derniers mercatos. Les ont parfaitement profité des confrontations face à des relégables, Norwich et Watford, pour se donner de l'air avant cette dernière journée. Moyes peut compter sur un Michail Antonio en forme et auteur de sa meilleure saison en Premier League. L'ancien de Forest a inscrit 10 buts, dont 8 lors des 6 dernières journées.

En face, Aston Villa joue sa survie face à West Ham. Les rencontres du milieu de semaine ont permis aux de sortir de la zone rouge au meilleur des moments. La victoire difficile obtenue face à Arsenal, cumulée avec la lourde défaite de Watford face à City, permet aux hommes de Dean Smith d'occuper la 17e place avec une différence de buts favorable d'une unité. Les calculettes pourraient être de sortie ce samedi à Londres. Villa sait qu'une victoire lui assurerait certainement sa place dans l'élite. Discret depuis son arrivée à Birmingham, l'égyptien Trezeguet finit fort et a été le buteur lors des deux derniers succès face à Palace et Arsenal. Pour cette rencontre, Aston Villa pourrait s'imposer face à une formation de West Ham déjà tournée vers la saison prochaine.