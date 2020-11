Pronostic West Ham Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre West Ham et Aston Villa

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce West Ham – Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour clôturer la 10journée de Premier League, West Ham accueille Aston Villa au Stade Olympique. Les deux formations s’étaient affrontées lors de la dernière journée de Premier League l’an passé, dans une rencontre qui a permis auxde se sauver. Battu lors des deux premières journées par Newcastle et Asrenal, West Ham s’est repris et occupe la 8place du classement. Cohérents dans le jeu, les Hammers ont réalisé d’excellentes prestations, notamment face à Leicester (0-3) et Man city (1-1). Porté par un excellent Antonio, West Ham a pu compter sur Sébastien Haller depuis la blessure de l’international anglais. L’ancien attaquant de Francfort a signé le but décisif face à Sheffield le week-end dernier sur une très belle frappe (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Sauvé miraculeusement la saison passée, Aston Villa est nettement mieux parti cette année. Les dirigeants d’Aston Villa ont notamment effectué un excellent travail lors du mercato en conservant leur meilleur joueur Jack Grealish et en renforçant des secteurs défaillants, comme ceux de gardien et d’avant-centre. Le portier argentin Martinez, arrivé d’Arsenal, est incontournable au sein du club de Birmingham, tandis que Watkins a déjà fait étalage de tout son potentiel sur le front de l’attaque. Les Villans viennent de perdre leurs trois dernières rencontres à domicile mais ont remporté tous leurs matchs en déplacement depuis le début de saison, dont les deux derniers face à Leicester et Arsenal. Difficile de donner un vainqueur dans cette affiche, mais entre deux équipes qui marquent quasiment à tous les matchs (West Ham a marqué sur ses 11 dernières rencontres, Aston Villa a scoré sur 9 de ses 11 dernières rencontres), on devrait voir des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic West Ham Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !