Pronostic West Bromwich Aston Villa : Analyse, prono et cotes du match de Championship

Si la Premier League s'est terminée ce week-end sur le sacre de Manchester City, la Championship doit quant à elle toujours révéler le nom de la dernière formation à rejoindre l'élite. La première demi-finale voit les deux équipes de Birmingham s'affronter. West Bromwich a perdu le match aller joué sur la pelouse du rival Aston Villa (1-2) malgré un but inscrit très vite dans les 20 premières minutes de Gayle. L'ancien buteur des, Jay Rodriguez, a ensuite raté le coche et lesont finalement réussi à s'imposer en fin de match. Albion a en plus perdu son meilleur joueur Dwight Gayle, expulsé en 2mi-temps. Prêté par Newcastle, Gayle a inscrit la bagatelle de 24 buts cette saison et son absence au match retour pour suspension sera préjudiciable pour West Bromwich. De son côté, Aston Villa peut s'estimer heureux du résultat car la performance des hommes de Dean Smith a été plutôt décevante. Pour cela, lescomptent sur leur talentueux capitaine Grealish, qui a obtenu le penalty décisif lors du 1match, et qui devrait profiter des espaces laissés par Albion, obligé de prendre des risques. Cette seconde manche s'annonce tendue (on se souvient du coup reçu par Grealish par un fan de West Bromwich lors de la saison régulière). Pour cette rencontre, Aston Villa devrait décrocher au moins un nul face à West Bromwich qui évoluera sans son meilleur élément.