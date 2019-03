Pronostic Werder Schalke 04 : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dynamiques opposées entre le Werder et Schalke !

Dixième de Bundesliga, le Werder de Brême accueille la formation de Schalke 04 en ouverture de la 25journée. Les hommes de Florian Kohfeldt sont sur une très belle série de 8 matchs sans défaite. Le Werder a surtout enchaîné les nuls (5 lors des 7 dernières journées) mais peut profiter des difficultés de Schalke pour s'imposer. Lors de sa belle série, Brême a notamment su accrocher Dortmund en Coupe (et même les battre aux tirs au but), mais aussi Wolfsbourg et l'Eintracht en Bundesliga. Le Werder possède des éléments d'expérience comme Max Kruse, Nuri Sahin, Klaasen ou Gebre Selassie, capables de tirer l'équipe vers le haut. A l'aller, le Werder s'était imposé à Schalke (2-0) sur un doublé du jeune Maximilian Eggestein.

De son côté, Schalke vit une saison compliquée et lutte toujours pour son maintien. Domenico Tedesco, le coach qui a permis au club de terminer second l'an passé est en sursis. Il devrait être sur le banc face à Brême mais pourrait être remercié en cas de défaite. En ballotage défavorable en Ligue des Champions suite à sa défaite à domicile face à City (3-2), le club de la Ruhr vit une saison noire. En Bundesliga, Schalke reste sur 6 matchs sans victoire (4 défaites et 2 nuls). Pour ce match, nous voyons une solide formation du Werder prendre le dessus sur le club de la Ruhr en grande difficulté.