Pronostic Werder Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre le Werder Brême et Dortmund

Le Werder de Brême reçoit le Borussia Dortmund ce samedi dans le cadre de la 32journée de Bundesliga. Le Werder vient de s'incliner trois fois de suite. D'abord deux fois contre le Bayern en championnat (1-0) et en coupe (2-3), mais en poussant à chaque fois les Bavarois dans leurs derniers retranchements. Et enfin, le week-end dernier, les partenaires de Kruse se sont lourdement inclinés à Düsseldorf (4-1) dans un matchs à buts. 9de Bundesliga, les hommes de Kohfeldt peuvent toujours accrocher une place européenne et devrait jouer son habituel football offensif pour tenter d'aller chercher les 3 points. 7 des 8 matchs du Werder ont vu des buts de la part des 2 équipes. De son côté, le Borussia a effectué une très mauvaise opération samedi dernier en s'inclinant à domicile face à Schalke. En plus, Marco Reus et Wolf ont été expulsés et manqueront ce match. Les hommes de Lucien Favre n'ont pas dit adieu au titre mais la situation se complique, d'autant que le Werder est invaincu lors de ses 8 derniers matchs joués à domicile en Bundesliga. En l'absence de Marco Reus, l'ancien coach de Nice pourra tout de même s'appuyer sur Götze, Sancho, Alcacer ou Pulisic pour marquer et tenter de ramener un résultat. Dortmund a d'ailleurs scoré sur 8 de ses 9 derniers matchs de Bundesliga. A l'image des 2 précédentes confrontations entre les 2 formations cette saison (victoire 2-1 de Dortmund à l'aller et qualification du Werder en Coupe aux tirs au buts après un score de 1-1 au bout des 90 minutes), on pourrait voir des buts des 2 côtés.