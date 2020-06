Pronostic Werder Brême Wolfsbourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Werder n’a pas le choix face à Wolfsbourg s’il souhaite se sauver

Club mythique du football allemand mais sans résultats depuis une dizaine d'années, le Werder Brême est en grand danger. Avant-dernier de la Bundesliga avec 25 points au compteur, les partenaires de David Selke ont raté une occasion de sortir de la zone rouge mercredi dernier. Dans un match retard, le Werder a lourdement chuté face au réalisme glacial de l'Eintracht devant le but (3-0). Durant cette rencontre, on peut noter les choix audacieux de Florian Kohfeldt qui avait décidé de mettre sur le banc ses meilleurs éléments (Bittencourt, Rashica, Sargent, etc.) pour assurer une rotation. Avant ça, le Werder s'était imposé à Schalke et Fribourg (0-1 à chaque fois), pour 1 bon nul à domicile face au bien classé Gladbach.

En face, le club du VFL Wolfsbourg est très irrégulier depuis la reprise (2 victoires, 2 défaites). Assez incohérente, l'ancienne formation d'Edin Dzeko s'est par exemple imposé contre le Bayer Leverkusen avec la manière (4-1) avant de s'écrouler à la maison contre une équipe de Francfort catastrophique en déplacement (1-2). Assurée de jouer en Bundesliga la saison prochaine, la bande de l'excellent Maximilian Arnold devrait arracher la 6place synonyme de qualification pour l'Europa League à moins d'un retour d'Hoffenheim. Ce sont les joueurs du Werder qui auront les crocs ce soir, et contrairement à mercredi, on va retrouver les meilleurs éléments de cette équipe en attaque et cela devrait faire la différence pour au moins tenir le nul.