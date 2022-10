Pronostic Werder Brême Hertha Berlin : analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Hertha Berlin pousuit sa remontée face au Werder Brême

Après avoir très bien démarré sa saison, le Werder de Brême cale un peu. Promu cet été, le Werder reste sur 3 contre-performances. En Bundesliga, le club a perdu consécutivement à domicile face à Mayence (0-2) et à l'extérieur le week-end dernier face à la belle surprise Fribourg (2-0). Entretemps, il a été éliminé de Coupe d'Allemagne à Paderborn, club de 2division, aux tirs au but. Grâce à son bon début de saison, le Werder reste à une bonne 11place de Bundesliga. Dynamique opposée pour le Hertha Berlin qui est remontée à la 13place, à 4 points du Werder, après un début de saison très difficile dans la lignée du dernier exercice. Le club de Lucas Tousart n'a perdu qu'1 seul de ses 7 derniers matchs, et c'était de peu sur la pelouse de Leipzig (3-2) qui cartonne dans son stade depuis l'arrivée de Marco Rose. Le week-end dernier, le Hertha est venu à bout de Schalke à domicile (2-1). Devant, Lukebakio en est déjà à 5 buts, suivi au classement des meilleurs buteurs de l'équipe par Serdar (3 buts). Face à un promu qui semble plonger, l'Hertha Berlin pourrait continuer sur sa lancée et pendre au moins un point.