Pronostic Werder Brême Cologne : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Werder Brême bat Cologne en attendant le résultat du Fortuna

Le Werder de Brême est dans de beaux draps à une journée de la fin. Dix-septième avec 28 points pris en 33 journées, la formation historique de Bundesliga accuse 2 points de retard sur la Fortuna Düsseldorf (barragiste). Alors que les deux équipes étaient à égalité de points avant la 33e journée, les partenaires du jeune espoir Kosovar Rashica ont perdu le match le plus important de la saison sur la pelouse de Mayence. Rapidement menés deux à zéros après la demi-heure de jeu, les hommes de Florian Kohfledt n'ont pas réussi à recoller au score malgré un but d'Osako. Avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites, le Werder s'est bien battu depuis la reprise.

En face, Cologne est l'équipe des deux extrêmes cette saison. Après un début de saison catastrophique durant lequel les partenaires de Cordoba ont rapidement squatté les places dangereuses, Cologne s'est mis à enchaîner les victoires de manière impressionnante. Avec 8 victoires en 11 journées juste avant le confinement, les Rouges et Blancs sont quasiment allés chercher leur maintien à cette période. Cependant, à la reprise, Cologne a une nouvelle fois affiché son pire visage. Le club n'a pas remporté le moindre match avec 4 défaites et 4 matchs nuls. Lors du dernier match, Cologne a été contraint au partage des points à domicile avec l'Eintracht (1-1).