Pronostic Werder Brême Cologne : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Les deux équipes marquent entre le Werder Brême et Cologne

Tout proche de la relégation la saison passée, le Werder de Brême s'est sauvé en allant cherché la place de barragiste lors de la dernière journée de Bundesliga avant de renverser un barrage pour le maintien bien mal engagé. Bien décidé à ne pas se faire autant peur cette saison, le Werder est 9e du classement actuellement avec 1 seule défaite concédée lors de la 1ère journée. Le club brêmois reste cependant sur 3 nuls face à Fribourg, Hoffenheim et l'Eintracht Francfort (1-1 à chaque fois), qui l'empêchent d'avancer plus vite.

En face, Cologne s'attend à souffrir comme c'est souvent le cas lors de la 2e saison consécutive dans l'élite d'un promu. Facilement sauvé la saison passée malgré une reprise post-confinement chaotique, le club avait démarré par 3 premières défaites face à Hoffenheim, contre le promu Arminia Bielefeld et Gladbach Cologne mais va un peu mieux depuis. En effet, Cologne a tenu le nul à domicile face à l'Eintracht Francfort et à Stuttgart (1-1 à chaque fois) pour une courte défaite la semaine passée face au Bayern (1-2). Sur ce match, le pari "Les deux équipes marquent" semblent être le meilleur à prendre puisque celui-ci est passé sur 5 des 6 matchs du Werder et de Cologne en Bundesliga cette saison.