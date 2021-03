Pronostic Werder Brême Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich sur sa lancée au Werder de Brême

Proche de la relégation l'an passé, le Werder Brême vit une saison nettement moins compliquée. En effet, les hommes de Kohfeldt sont placés en 1position avec 11 points d'avance sur le premier relégable. En milieu de semaine, le club de Brême a remporté un précieux succès face au premier relégable, l'Arminia Bielefeld (0-2) qui lui a permis de prendre de l'avance par rapport à la zone rouge. Le Werder s'est montré intéressant depuis la mi-décembre avec des bons résultats d'ensemble. En effet, le club de Brême doit disputer les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne et reste sur deux prestations encourageantes en Bundesliga. Victorieux d'une équipe de Francfort (2-1) en pleine bourre lors des dernières semaines, le Werder est allé ensuite prendre un point à Cologne (1-1). Lors du match aller en Bavière, les partenaires de Toprak avaient obtenu le point du nul (1-1).

De son côté, le Bayern Munich semble avoir passé la vitesse supérieure. En effet, après avoir ressenti une fatigue légitime au lendemain du championnat du monde des clubs remporté (dernier titre d'un sextuplé exceptionnel), les Bavarois viennent d'aligner trois prestations de haute volée. En effet, les hommes de Flick se sont tout d'abord imposés au stade Olympique de Rome face à la Lazio (1-4) avant de surclasser le FC Cologne (5-1). Le week-end dernier, le Bayern recevait Dortmund pour le fameux. Menés rapidement de 2 buts par le Borussia, les Bavarois ont logiquement renversé le match pour s'imposer avec la manière (4-2). Lors de ce choc, Robert Lewandowski a signé un triplé qui lui permet de compter 31 réalisations depuis le début de saison en Bundesliga. Avec 10 journées à disputer, le Polonais semble en mesure de franchir le cap des 40. De plus, Lewandowski peut compter sur un Sané et un Coman plus remuants que jamais. Les deux ailiers ont causé d'énormes problèmes dans la défense de Dortmund. En revanche, défensivement, le Bayern a montré quelques largesses et a en plus perdu Boateng et Alaba. Les Bavarois ont encaissé au moins un but lors des 5 derniers matchs disputés. Pour cette rencontre, le Bayern devrait s'imposer pour consolider son avance sur Leipzig dans une rencontre où les deux équipes marquent.