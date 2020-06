Pronostic Werder Brême Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Une victoire du Bayern face au Werder Brême pour un 8e titre consécutif

Leader cette Bundesliga avec une avance de 7 points sur Dortmund, le Bayern Munich se dirige tout droit vers un 8titre consécutif en Allemagne. Une performance remarquable quand on voit le niveau de jeu de ses prétendants cette saison (Leverkusen, Dortmund, Leipzig). D'ailleurs, en cas de victoire contre le Werder Brême, l'ogre Bavarois sera officiellement sacré champion. Une victoire à Brème semble quasiment inéluctable tant le Bayern est en démonstration depuis la reprise. Après des victoires sur l'Union (2-0), Francfort (5-2), Dortmund (1-0), Düsseldorf (5-0), et Leverkusen (4-2), les coéquipiers de Boateng ont battu le Borussia Mönchengladbach (2-1), en lice pour une qualif en C1, malgré une équipe remaniée. En face, le Werder Brême (17) vit une saison désastreuse qui pourrait les voir quitter la Bundesliga. mais lesse battent bien en cette fin de saison eux qui viennent de réaliser l'une des belles opérations de la dernière journée de Bundesliga. En déplacement du coté de Paderborn dans le match des plus mauvais, les hommes du jeune coach Florian Kohfeldt ont largement battu la lanterne rouge (4-1). Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule selon le proverbe, Dussseldorf (16) s'est incliné dans les arrêts de jeu contre le BVB (0-1) et Mayence (15) a chuté à la maison contre Augsbourg (0-1). Même si le vent semble tourner en faveur du Werder, le Bayern devrait l'emporter avec les retours de suspension de Lewandowski et Müller.