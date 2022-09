Pronostic Werder Brême Augsbourg : analyse, cotes et pronos du match de Bundesliga

Le Werder enchaîne face à Augsbourg

De retour en Bundesliga après avoir passé une saison en 2division, le Werder Brême n'a pas manqué ses débuts. Les joueurs d'Ole Werner occupent la 8place du classement avec 8 points pris. Le promu s'est montré solide en ne concédant qu'une seule défaite face à l'Eintracht Francfort au terme d'un match spectaculaire (3-4). Après avoir signé deux matchs nuls face à Wolfsbourg (2-2) et Stuttgart (2-2), le Werder a renversé le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park dans les arrêts de jeu. Menés de 2 buts à la 89minute, le club de Brême a inscrit 3 buts de la 89à la 95minute. Le week-end dernier, le Werder a confirmé ses bonnes dispositions en dominant Bochum (0-2). Auteur de 19 buts en 2division, Niclas Fullkrug est parti sur des bases élevées avec 5 réalisations en 5 journées.

En face, Augsbourg a assuré son maintien l'an passé en finissant en 14e position avec 5 points d'avance sur le 1er relégable. Cette saison, les Bavarois ne sont pas très bien partis et s'attendent à un exercice encore plus difficile. En effet, battu lors de 4 des 5 matchs qu'il a disputés, Augsbourg pointe seulement en 16position, celle de barragiste. Le club bavarois s'est incliné contre Fribourg, Mayence, Hoffenheim et le Hertha Berlin mais s'est imposé contre le Bayer Leverkusen (1-2). Lors du mercato, le club bavarois a recruté le Bosnien Demirovic ou l'Autrichien Baumgarlinger. En forme pour son retour dans l'élite, le Werder Brême devrait disposer d'une équipe d'Augsbourg dans le dur dans cette entame de championnat.