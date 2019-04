Pronostic Werder Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Allemagne

Objectif finale pour le Bayern face au Werder de Brême !

Le Werder et le Bayern se retrouvent seulement quelques jours après s'être affrontés en Bundesliga. Samedi, le club de Florian Kohfeldt s'était incliné sur le plus petit des scores en Bavière et espère prendre sa revanche lors de cette demi-finale de Coupe d'Allemagne. Le Werder réalise une très bonne saison et se montre très solide en 2019. La défaite concédée face au Bayern fut la seule depuis le début de l'année civile. En coupe, les partenaires de Max Kruse ont réalisé de belles choses avec des succès à Dortmund et Schalke lors des tours précédents.

Mais ce mercredi, la marche semble encore plus haute face à un Bayern éliminé de la C1 et qui veut terminer au moins sur un doublé coupe-championnat. Ce week-end, Süle a été l'unique buteur bavarois face au Werder, le défenseur international a permis à sa formation de prendre 3 points très important dans la lutte pour le titre. Depuis le début de saison, le Bayern s'est montré très solide en déplacement et n'a concédé que 3 défaites : chez le Hertha Berlin, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Sur une série de 4 victoires consécutives, le Bayern devrait faire le job dans une rencontre à moins de 5 buts, à l'image des 2 confrontations en Bundesliga (2 victoires du Bayern 2-1 et 1-0).