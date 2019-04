Pronostic Watford Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Une demi-finale avec des buts de chaque côté entre Watford et Wolverhampton !

Ce dimanche, Watford et Wolverhampton s’affrontent à Wembley pour une place en finale de la FA Cup. Pour en arriver là, lessont venus à bout de Woking, Newcastle, Queen’s Park Rangers et Crystal Palace. En milieu de semaine, Watford a idéalement préparé son match en dominant largement Fulham (4-1). Watford occupe la 8place derrière les 6 grosses écuries de Premier League et … Wolverhampton. Le club du Nord de Londres a vu ses 5 derniers matchs se terminer avec des buts de chaque côté. Offensivement, le coach espagnol Gracia dispose d’un potentiel intéressant avec les Deeney, Gray et Delofeu.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolverhampton a connu un parcours plus compliqué avec des victoires successives sur Liverpool, Shrewsbury, Bristol et Manchester United. Les Wolves ont même dû jouer un replay face au petit club de Shrewsbury s’imposant finalement au retour (3-2) après le nul à l’aller (2-2). Lors de 4 des 5 matchs disputés en FA Cup, des buts ont été marqués par les 2 formations. A l’image de Watford, Wolverhampton a idéalement préparé sa demi-finale en dominant Manchester United (2-1) dans un nouveau match à buts. Les promus s’appuient sur leur colonie portugaise pour réussir un très beau parcours. Pour cette demi-finale entre deux formations qui marquent et encaissent beaucoup, nous voyons les deux équipes scorer.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Watford Wolverhampton encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !