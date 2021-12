Pronostic Watford West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Watford - West Ham enlevé

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

17e au classement mais avec 2 matchs joués en moins par rapport à pas mal d'équipes, Watford n'a plus joué depuis le 10 décembre. L'interruption des matchs des Hornets est sans doute arriver au bon moment puisque l'équipe d'Ismaïla Sarr restait sur 4 défaites consécutives. En effet, Watford venait d'être battu à Leicester (4-2) et Brentford (2-1), mais aussi à domicile face à Manchester (1-3) et Chelsea (1-2). Juste avant, le club londonien avait battu Manchester United (4-1), ce qui avait précipité le départ de Solskjaer. Les 5 derniers matchs de Watford ont vu des buts être marqués des deux côtés.

La forme est à peine meilleure du côté de West Ham qui est en train de galvauder son bon début de saison. Les Hammers restent sur 4 défaites et 1 nul toutes compétitions confondues. S'ils sont qualifiés pour les 1/8e de finale de l'Europa League, ils viennent d'être sortis en 1/4 de finale de League Cup par Tottenham (2-1) et de s'incliner dimanche à domicile face au mal classé Southampton (2-3) malgré un nouveau but d'Antonio (7 buts déjà en Premier League, tout comme le meilleur buteur de Watford, Emmanuel Dennis). Anciennement dans le Top 4 de cette Premier League, West Ham est désormais 6e, seulement 1 point devant Manchester United qui compte 2 matchs en moins. Comme lors des 2 derniers matchs de West Ham et des 5 derniers de Watford, on pourrait voir un match avec des buts des deux côtés entre deux défenses qui vont mal.