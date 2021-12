Pronostic Watford Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enfonce Watford

17au classement mais avec 2 points d'avance et 1 matchs joué en plus par rapport au premier relégable Burnley, Watford reste sur 5 défaites consécutives. Alors que le club venait d'être battu successivement à Leicester (4-2) et Brentford (2-1), mais aussi à domicile face à Manchester (1-3) et Chelsea (1-2), son effectif a été touché de plein fouet par la covid. A l'arrêt pendant 15 jours, les Hornets ont repris mardi par un match à domicile contre West Ham. Face à desqui n'avaient plus gagné depuis 5 rencontres toutes compétitions confondues, Watford a chuté largement (1-4) et ne semble donc pas guéri.Bien mieux depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, Tottenham est à la 7place de Premier League. Invaincu dans les compétitions nationales sous le coach italien, le club d'Hugo Lloris est aussi en 1/2 finale de League Cup (EFL Cup) dont il jouera l'aller la semaine prochaine. Vainqueur de 7 de ses 8 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, pour 1 nul face à Liverpool, lesvont devoir maintenant s'améliorer à l'extérieur. En milieu de semaine, Tottenham n'est pas passé loin de la victoire chez une équipe de Southampton solide dans son stade (1-1) malgré le but égalisateur de Kane qui retrouve décidemment ses marques (3 buts sur les 3 derniers matchs de Premier League) et une supériorité numérique. Face à une équipe de Watford en grande souffrance, Tottenham pourrait s'imposer et poursuivre sa bonne période actuelle.