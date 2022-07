Pronostic Watford Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Championship

Un Watford – Sheffield avec des buts de chaque côté

Comme pour la Ligue 2 en France, le Championship nous offre sa traditionnelle affiche du lundi soir avec pour débuter un prometteur Watford – Sheffield. D’un côté, nous avons une équipe londonienne qui vient d’être reléguée et qui est habituée à faire le yo-yo et de l’autre, desqui sont passés proches de retrouver la Premier League l’an passé. Auteur d’une saison catastrophique, Watford a logiquement été rétrogradé en Championship. Pour tenter de remonter, lesont misé sur Rob Edwards qui succède à Roy Hogdson. Le club londonien a conservé de nombreux joueurs puisque les Troost-Ekong, Cleverley, Kabasele, Joao Pedro, Sarr ou Dennis sont toujours au club. En revanche, les Hornets ont perdu Momo Sissokho parti à Nantes, Hernandez au Colombus et King à Fenerbahce. Watford a vécu une préparation décevante avec un seul succès en 5 rencontres, face à la modeste équipe de Wycombe.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sheffield a mis un peu de temps à se réhabituer aux exigences du Championship mais a fini sur une excellente dynamique. Sur une très bonne série de résultats, lesse sont qualifiés pour les playoffs où ils ont été tout proches de tomber Nottingham. Brice Samba, le portier de Forrest avait notamment réalisé d’excellentes parades face aux attaquants de Sheffield. A l’instar de Watford, la campagne de matchs amicaux n’a pas été spécialement réussie. Concernant l’effectif, les Blades ont perdu l’excellent Morgan Gibbs-White, de retour à Wolverhampton, tandis que le jeune Franco-Sénégalais Iliman Ndiaye est lui resté au club. Sheffield s’est renforcé sur le plan défensif avec l’arrivée de Ciaran Clark de Newcastle et de l’ancien Bordelais Ahmedhodzic. Pour cette affiche entre candidats aux playoffs, et qui ont des armes offensives (Sarr, Manaj, Dennis notamment pour Watford, McBurnie et Sharp pour Sheffield), on pourrait voir une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du match en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Watford Sheffield encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !