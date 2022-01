Pronostic Watford Norwich : Analyse, cotes et pronostic du match Premier League

Watford et Norwich luttent pour le maintien

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Watford Norwich :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Watford avait une semaine très importante au programme dans l’optique du maintien avec un enchaînement de rencontres face à des adversaires directs. Le week-end dernier, le club londonien s’est déplacé dans le Nord de l’Angleterre pour affronter Newcastle, avant-dernier de Premier League. Lesont craqué sur un exploit d’Allan Saint-Maximin mais sont ensuite revenus au score en toute fin de match grâce à Joao Pedro. Le jeune brésilien devrait voir son temps de jeu augmenter lors des prochaines semaines avec plusieurs absences liées à la CAN. En milieu de semaine, Watford était censé affronter la lanterne rouge de Premier League, Burnley. La propagation du Covid dans les rangs desa poussé la FA à reporter une nouvelle fois cette rencontre. Ce vendredi, les Hornets reçoivent Norwich, également relégable, à Vicarage Road. Pas au mieux, les hommes de Ranieri restent sur 7 journées de PL sans la moindre victoire (6 défaites et un nul).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Norwich est depuis la première journée dans la zone de relégation. Habitués à faire le yoyo entre Championship et Premier League, lesvont tenter de réussir à enchaîner une seconde saison consécutive en PL. En grosses difficultés ces derniers temps (7 défaites toutes compétitions confondues avant le week-end dernier, Norwich a profité des fébrilités d’Everton pour accrocher un succès précieux le week-end dernier (2-1). Cette victoire a permis aux hommes de Dean Smith d’abandonner la dernière place pour se retrouver 18e, avec un seul point de retard sur … Watford. En enchainant une nouvelle victoire ce vendredi, lespourraient pour la 1fois de la saison sortir de la zone de relégation mais il faut noter que Watford compte 2 matchs en retard à jouer. Lors des dernières confrontations entre Watford et Norwich, les Hornets ont souvent pris l’ascendant remportant les 5 derniers duels, toutes compétitions confondues. Dans cette affiche très importante pour le maintien, Watford poussé par son public part légèrement favori et devrait être en mesure d’accrocher au moins le point du nul face à Norwich.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Watford Norwich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !