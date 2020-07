Pronostic Watford Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Watford et Newcastle

Watford s'est donné un bon bol d'air en s'imposant en milieu de semaine dans une rencontre cruciale pour le maintien face à Norwich (2-1). Les avaient pourtant mal débuté la rencontre mais ont su réagir pour finalement s'imposer sur une superbe réalisation de l'ancien international Danny Welbeck. Ce succès bienfaiteur met fin à une difficile reprise. En effet, Watford restait avant cette victoire sur 3 défaites (Burnley, Southampton et Chelsea) pour un nul face à Leicester. A quatre journées de la fin, un deuxième succès consécutif permettrait certainement au club d'Etienne Capoue de se maintenir en Premier League.

En face, Newcastle a déjà atteint cet objectif. Les sont calés dans le ventre mou et finissent la saison sans pression, ce qui leur réussit plutôt bien. En effet, les hommes de Bruce n'ont perdu que 2 fois depuis la reprise et cela en quart de finale de la FA Cup face à Manchester City (0-2) et contre ces mêmes Citizens en championnat (5-0). Les partenaires de Jonjo Shelvey se montrent également très intéressants offensivement dans le sillage d'un Allan Saint-Maximin très percutant. Comme lors du match aller (1-1) et comme lors de 2 des 3 derniers matchs de chacune des équipes, il pourrait y avoir des buts de chaque côté entre un Watford en quête de point et un Newcastle offensif.