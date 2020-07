Pronostic Watford Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

City rebondit à Watford

A 2 journées de la fin, la lutte pour le maintien en Premier League fait rage. Aston Villa et Watford se livrent une bataille pour leur survie dans l'élite. Les ont actuellement l'avantage puisqu'ils comptent 3 points d'avance sur les partenaires de Jack Grealish. L'équipe doit en revanche faire face à un calendrier défavorable avec Manchester City et Arsenal au programme. Tous les scénarii sont envisageables lors de ces deux dernières journées, les deux formations pouvant même être départagées à la différence de buts. Les partenaires de Troy Deeney ont un léger avantage sur ce point et doivent limiter les dégâts face à deux formations au potentiel offensif impressionnant. Les Hornets ont récemment décroché deux victoires importantes face à Norwich et Newcastle mais se sont en revanche inclinés face à West Ham (3-1) lors de la dernière journée.

De son côté, Manchester City reste sur une désillusion en demi-finale de la FA Cup. Les hommes de Guardiola se sont inclinés à Wembley face à Arsenal (2-0). Dominés en Premier League par Liverpool, et éliminés de la FA Cup, les Citizens vont tout mettre en œuvre pour se reprendre et préparer leur échéance majeure, à savoir la Ligue des Champions. Lors du match aller, City n'avait fait qu'une bouchée de Watford (8-0). Les Mancuniens apprécient leurs duels face à Watford, puisqu'ils ont remporté toutes les confrontations depuis le retour des Hornets dans l'élite. Pour ce duel, City a les atouts pour réagir et ainsi s'imposer tranquillement face à une formation de Watford qui va tenter de limiter les dégâts.