Pronostic Watford Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton poursuit l’opération maintien face à Watford

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Watford Everton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Watford retrouvera le Championship la saison prochaine. A l’instar de Norwich, les Hornets font régulièrement l’ascenseur entre les deux divisions. Plutôt bien parti dans la saison, Watford a ensuite connu les pires difficultés. Les multiples changements d’entraineur n’auront pas permis au club de se sauver. Le dernier revers concédé à Selhurst Park face à Crystal Palace le week-end dernier aura eu vent des derniers espoirs londoniens. Battu lors des 6 dernières journées, Watford ne pouvait pas espérer mieux. Lors de cette fin de saison, certains joueurs vont tenter de marquer des points pour attirer l’attention d’autres écuries afin de retrouver un club dans l’élite. Il ne serait pas étonnant de voir les Sarr, Sissoko ou Dennis partir sous d’autres couleurs à l’issue de la saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Everton a vécu une saison galère, au point de se retrouver dans la zone de relégation. Le récent retour en forme de Burnley avait même inquiété les supporters des Toffees qui voyaient leur équipe foncer en Championship. Depuis quelques semaines, les hommes de Lampard se sont repris en s’imposant tout d’abord face à Manchester United (1-0). Ensuite, lesn’ont rien pu faire dans le derby face à un Liverpool intouchable. Le calendrier d’Everton inspirait peu d’optimisme puisqu’après Liverpool, les Toffees recevaient le troisième, Chelsea. Grâce à une réalisation de Richarlison, Everton s’est imposé face aux Blues et a repris espoir pour le maintien. Sur leur lancée, les partenaires de Seamus Soleman sont allés s’imposer sur la pelouse de Leicester (1-2) sur des réalisations de Mykolenko et Holgate. Avec les défaites conjuguées de Burnley et Leeds, Everton est sorti de la zone rouge avec un point d’avance sur ses adversaires directs et un match en retard. Ce mercredi, Everton pourrait réaliser une très bonne opération en cas de victoire en prenant 4 ponts d’avance sur la zone de relégation à 3 journées de la fin. Sur une excellente dynamique, Everton devrait s’imposer face à une équipe de Watford déjà condamnée.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Watford Everton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !