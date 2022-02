Pronostic Watford Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace se reprend à Watford

Les mal classés de Premier League ont repris du poil de la bête lors des dernières semaines, avec les bons résultats de Newcastle, Norwich, Burnley et plus récemment Watford. Mal embarqués, les Hornets ont retrouvé espoir dans l'optique du maintien en s'imposant le week-end dernier sur la pelouse de Villa Park face à Aston Villa (0-1) grâce à l'attaquant nigérian Dennis, meilleur joueur de son équipe depuis l'entame de la saison. Largement dominé, Watford a réalisé un petit hold-up à Birmingham. Ce succès, le 1après 12 matchs sans défaite, permet aux Hornets de se retrouver à 4 points de la première formation non relégable, et à 8 de Crystal Palace son adversaire du jour. Roy Hodgson, arrivé en remplacement de Ranieri, va retrouver une équipe qu'il connait parfaitement, Crystal Palace.

De son côté, la formation londonienne fait partie des équipes à récolter des louanges pour la qualité de son jeu. Cependant, lesde Patrick Vieira, 13, sont toujours dans la ligne de mire des relégables. Un succès ce mercredi à Watford offrirait un bol d'or à Palace. Le week-end dernier, Crystal Palace a pensé arracher le nul face à Chelsea mais a encaissé un but en toute fin de rencontre (0-1). Avec une seule victoire lors des 7 dernières journées, les hommes de Vieira doivent profiter de ce déplacement chez un mal classé pour se donner un matelas d'avance. Palace compte des éléments intéressants dans son effectif avec les Zaha, Edouard, Olise et l'omniprésent Gallagher. Plus solide que son adversaire (2 défaites seulement sur ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues), Crystal Palace devrait au minimum ramener un match nul de son déplacement à Watford.