Pronostic Watford Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea doit rebondir à Watford !

Après une série de 6 matchs sans victoire, Watford vient de s'imposer lors des deux derniers matchs face à Cardiff (3-2) et West Ham (2-0). Ces résultats confirment la bonne première partie de saison desqui pointent à la 7place de Premier League. Hormis sa victoire face à un Tottenham décimé, Watford connaît une saison compliquée face aux gros, avec des défaites concédées face à City, United, Arsenal et Liverpool. A noter que les matchs de Watford à domicile ont toujours donné un vainqueur cette saison (5 victoires et 4 défaites pour les).

Malgré une grosse domination, lesde Chelsea se sont fait surprendre par Leicester le week-end dernier et ont perdu du terrain sur leset Liverpool. En déplacement, les hommes de Sarri ont perdu deux fois consécutivement à Tottenham et Wolverhampton, avant de se reprendre à Brighton. La période des fêtes est très intense en Premier League avec une cadence infernale, Chelsea, à la lutte pour les 4 premières places, doit se ressaisir pour ne pas voir Arsenal leur passer devant. Pour cela, Sarri peut compter sur Eden Hazard, essentiel dans le dispositif des Blues, et un effectif étoffé habitué à jouer tous les 3 jours. Sur ce match, nous voyons Chelsea se relancer à Watford.