Pronostic Watford Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Watford peut accrocher Arsenal

Watford a réalisé une grande prestation face à Wolverhampton en demi-finale de la FA Cup il y a 8 jours. Menés 2-0 par les, lesont su renverser ce match pour s'imposer 3-2. Le grand bonhomme du match a été l'ancien Barcelonais Deulofeu qui, entré en cours de jeu, a signé un très beau doublé. La saison en Premier League est déjà une réussite avec une 10place et une possibilité d'accrocher une 7place qui pourrait être qualificative pour l'Europa League (d'autant que les concurrents directs ont tous perdu samedi). Les partenaires d'Etienne Capoue sont performants à domicile, et ls ont tout de même accroché une victoire face à Tottenham. Les Hornets sont invaincus à Vicarage Road lors des 6 derniers matchs.

Arsenal arrive dans le Nord de Londres les jambes lourdes suite à son quart de finale d'Europa League disputé jeudi. Lesont pris un ascendant important face au Napoli mais savent qu'il faudra tenir bon face aux assauts napolitains au San Paolo. Unai Emery se retrouve face à un choix compliqué : préserver ses joueurs pour le retour face à Naples ou jouer le coup à fond en Premier League. Le coach espagnol devrait proposer une solution mixte avec une équipe remaniée en partie. Les récentes performances d'Arsenal en déplacement sont en-deçà des attentes avec seulement 2 victoires au cours des 12 derniers matchs. Vainqueur de ses 5 derniers matchs à domicile (dont le match de Cup), Watford pourrait au moins un nul face à une formation d'Arsenal en difficulté en déplacement et fatiguée de ses joutes européennes.