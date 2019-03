Pronostic Vitré Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Un exploit de Vitré face à Nantes ?

Petit Poucet des quarts de finale de la Coupe de France, Vitré accueille Nantes pour une place en demi-finale face à l’ogre parisien. Equipe de Nationale 2, Vitré se bat pour se maintenir. En Coupe de France, les hommes de Michel Sorin ont successivement dominé Saint-Lô, la Montagnarde, Longueau, Le Havre et Lyon-Duchere, n'éliminant donc qu'une seule équipe professionnelle (Le Havre). Conscient que la Coupe de France regorge de surprises, Vitré voudrait écrire une nouvelle page de l'histoire de cette compétition au Stade Francis Le Basser de Laval. .chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nantes a obtenu dimanche un nul sans buts sur la pelouse de Guingamp en Ligue 1 (0-0). Les Canaris peuvent regretter le penalty manqué de leur capitaine Valentin Rongier en toute fin de match. Les Nantais ont commencé leur parcours en CDF face à Chateauroux, puis ont ensuite enchaîné face à Sannois (0-1) et Toulouse (1-0). Dans une saison compliquée sportivement et humainement, le FC Nantes espère obtenir un peu de bonheur en se qualifiant pour les demi-finales. Mais orphelins de Sala et maintenant de Waris (blessé), Nantes a peu d'armes offensives (seulement 2 buts marqués sur ses 4 derniers matchs). Pour ce quart, nous voyons un match serré se terminer sur un petit score, avec peu de buts.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Vitré Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !