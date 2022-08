Pronostic Vitoria Guimaraes Hajduk Split : Analyse, cotes et prono du match de qualification pour la Ligue Europa Conférence

Le Vitoria doit refaire son retard

Le Vitoria Guimaraes est en mauvaise posture dans cette double confrontation face au Hajduk Split. Surpris lors du match aller, les Portugais ont été assez sévèrement battus en fin de rencontre après avoir pourtant ouvert le score à l'heure de jeu (3-1). Cependant, tout est encore possible dans cette confrontation et les hommes de Joao Aroso semblent tout à fait en mesure de pouvoir renverser la situation, surtout à domicile où ils ont déjà largement dominé le Puskas FC au premier tour de ces éliminatoires (3-0). Très solide devant ses supporters avec seulement 3 défaites concédées depuis septembre dernier, le Vitoria Guimaraes a bien démarré son championnat, en s'imposant ce week-end 1-0 sur la pelouse du promu Chaves. Rappelons que le Vitoria Guimaraes avait passé les tours préliminaires de Ligue Europa la saison passée, pour se retrouver dans une poule avec notamment Arsenal et Francfort.

A l'inverse, le Hajduk Split, 2du dernier championnat de Croatie derrière le Dynamo Zagreb et vainqueur de la Coupe nationale, n'a pas vraiment d'expérience récente européenne. Cette équipe a eu souvent le loisir de pouvoir défendre sa chance dans ces qualifications européennes estivales, mais elle n'a pas atteint de phase de poules depuis 2010 et une participation à la Ligue Europa. Victorieux à l'aller devant leurs supporters, les Croates, qui ont bien démarré leur championnat (mais ont perdu la SuperCoupe de Croatie devant le rival du Dinamo Zagreb), pourraient avoir du mal à conserver leur sérénité face à une équipe plus rodée sur le plan européen. Dans l'obligation de l'emporter, le Vitoria Guimaraes pourrait s'imposer à domicile et tenter de renverser la situation.