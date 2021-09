Pronostic Vitesse Arnhem Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Rennes passe la vitesse supérieure à Arnhem

Le Vitesse Arnhem participe à la Ligue Europa Conférence suite à sa 4e place obtenue l'an passé, derrière l'Ajax, le Psv et l'AZ Alkmaar. Contraints de disputer les barrages, les Néerlandais ont passé plusieurs tours en dominant successivement Dundalk (4-3) et Anderlecht (5-4). Pour son entrée en lice dans ce groupe, le Vitesse s'est imposé logiquement sur la pelouse du club slovène de Mura (0-2), petit poucet de cette C4. En, les hommes de Thomas Letsch connaissent plus de difficultés cette saison avec une décevante 9e place. Le week-end dernier, la formation d'Arnhem a été tenu en échec par le Fortuna Sittard mal classé (1-1). Dans cette équipe, on retrouve notamment le Marocain Tannane, dont le passage à St Etienne ne fut pas spécialement convaincant.

L'an passé à cette période, Rennes participait pour la 1fois de son existence à la Ligue des Champions. Les Bretons avaient été surclassés en termes de résultat, mais pas forcément dans le jeu, et ils avaient fini en dernière position de leur poule derrière Chelsea, le FC Séville et Krasnodar. Cette saison, les Rennais ont connu une entame de championnat poussive mais ont montré de bien meilleures dispositions lors des deux dernières rencontres avec une large victoire sur Clermont (6-0) et avec une prestation intéressante à Bordeaux (1-1), où ils auraient mérité mieux. Pour son 1match dans cette nouvelle compétition européenne, Rennes a accroché Tottenham (2-2) mais s'en veut de ne pas avoir su conserver son avantage en fin de rencontre. En regain de forme lors des derniers matchs et se servant de son expérience en C1 de l'an dernier, Rennes pourrait décrocher un précieux succès aux Pays-Bas face à une équipe du Vitesse Arnhem irrégulière et à sa portée.