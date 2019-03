Pronostic Villarreal Zénit : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Villarreal en ballotage très favorable face au Zénit !

En s'imposant 3-1 sur la pelouse du Zenit, Villarreal a mis un pied en quart de finale de l'Europa League. Les partenaires de Santi Cazorla sont cependant conscients que tout est encore possible et ne vont pas sous-estimer l'équipe russe. A la lutte pour le maintien en Liga, le Sous-marin jaune a obtenu un précieux succès sur le terrain de Levante (2-0) le week-end dernier, preuve que Villarreal va mieux. Invaincus dans leur stade en C3, les Espagnols avaient battu une autre équipe russe, le Spartak Moscou, à domicile pendant la phase de poules (2-0). Transcendés sur la scène européenne, les coéquipiers de Toko Ekambi veulent enchaîner sur une 3e victoire consécutive.

De leur côté, les Russes de Saint-Pétersbourg vont devoir prendre des risques pour marquer les deux buts nécessaires à la qualification, et laisser par conséquent des opportunités de contres aux Espagnols. En tête de leur championnat, les partenaires de Dzyuba s'étaient logiquement inclinés à l'aller. Le Zenit compte sur son grand attaquant russe mais aussi sur l'iranien Sardar Azmoun qui vient de marquer 5 buts lors des 4 derniers matchs pour réussir l'exploit. Cependant, le Zénit s'est incliné sur 4 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur et nous voyons Villareal, excellent en Europa league cette saison, s'imposer comme à l'aller.