Pronostic Villarreal Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal enfonce Valladolid

Renforcé par des très bons joueurs arrivés en provenant de l'ennemi juré Valence en proie à des ennuis financiers (comme Dani Parejo et Coquelin), Villarreal fait un bon début de saison. Avec un bilan intéressant en Liga (3 victoires, 3 nuls et 1 défaite) et 2 victoires sur les 2 premières journées de l'Europa League. A domicile, Villarreal a signé 4 victoires et 1 nul sur ce début de saison.

En face, Valladolid est la lanterne rouge actuelle de cette Liga. Toujours privé de victoire depuis le début de saison, le club propriété de Ronaldo a signé 3 nuls et 4 défaites sur les 7 premières journées. Valladolid reste en plus sur une défaite à domicile face à un autre mal classé, Alaves (0-2). A domicile, Villarreal pourrait s'imposer à la maison face à un Valladolid dernier du classement.