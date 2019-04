Pronostic Villarreal Valence : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Des buts de chaque côté entre Villarreal et Valence

L'Europa League nous offre un quart de finale entre Villarreal et Valence. Relégable en Liga, le Sous-Marin Jaune réalise un excellent parcours en Europe. Les partenaires de Santi Cazorla sont sortis premiers de leur groupe dans lequel on retrouvait le Spartak, les Rangers et le Rapid Vienne. Ensuite, Villarreal a dominé le Sporting et le Zénit pour arriver en 1/4 de finale. A domicile, Villarreal a vu des buts de chaque côté lors de 10 de ses 11 dernières réceptions. De son côté, Valence a connu une grosse désillusion ce week-end face au 19e de Liga, le Rayo Vallecano (2-0). Sur une excellente dynamique depuis le début de l'année, le club est désormais remonté dans les places européennes en Liga. Les partenaires de Gameiro venaient en plus de s'imposer face au Real Madrid dans un match à buts (2-1). Basculé de la Ligue des Champions, Valence s'est successivement défait du Celtic (3-0 en cumulé) et de Krasnodar (3-2). Le club a marqué sur 9 de ses 11 derniers matchs. Ce quart de finale entre deux équipes capables de marquer devraient donner un match ouvert avec des buts des deux côtés.