Pronostic Villarreal Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Match fermé entre Villarreal et Séville

Comme cette affiche de vendredi entre Séville et le Barça (0-0), cette nouvelle rencontre des Sévillans pourraient être fermée. Depuis la reprise, Villarreal se montre très solide. Le Sous-Marin Jaune a en effet remporté ses 3 matchs sans encaisser de but, tous sur le score de 1-0, face au Celta Vigo, Majorque et même à Grenade (en course pour l'Europe) vendredi. Remonté à la 7e place de Liga, Villarreal voudra prendre au moins un point sur ce match. En face, Séville n'a encaissé que 30 buts en 30 matchs cette saison. Plutôt connu pour son jeu offensif, le club andalous sait se montrer solide cette saison et réaliste. Depuis la reprise, Séville a lui aussi connu uniquement des petits scores, avec une victoire face au Bétis 2-0, et deux nuls face à Levante (1-1) et Barcelone (0-0). Avec une équipe du FC Séville qui se contenterait sans doute d'un point au Madrigal où il n'est jamais facile de jouer, on pourrait voir un nouveau match avec peu de buts ce lundi soir.