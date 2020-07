Pronostic Villarreal Real Sociedad : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Villarreal pour distancer la Real Sociedad

Cinquième de cette Liga avec un total de 57 points en 35 journées, Villarreal était sur une lancée incroyable depuis la reprise. Mais après des victoires sur le Celta Vigo (1-0), Majorque (1-0), Grenade (1-0), Valence (2-0) et face au Betis (2-0) sans prendre de but, le Sous-Marin jaune a pris l'eau contre le FC Barcelone de Léo Messi (4-1). Preuve que la forme de Villarreal n'était pas un feu de paille, le club a relevé la tête directement sur la pelouse de Getafe en milieu de semaine derniére (3-1). Une victoire importante pour Villarreal, qui permet aux partenaires de Santi Cazorla de compter une avance de 4 points sur Getafe, dans la course à la cinquième place qualificative pour les phases de groupe de l'Europa League.

A 6 points derrière Villarreal, la Real Sociedad est la grande perdante de cette reprise. Contrairement à Villareal à qui tout réussi, l'équipe Basque a coulé au classement. Passant ainsi de la quatrième place à la septième place du championnat. Avec 5 défaites au compteur depuis la reprise dont certaines qui font tâche comme celle à Alaves (0-2) ou bien à la maison contre le Celta Vigo (0-1), pour 2 nuls et une seule victoire laborieuse contre l'Espanyol, dernier à la maison après avoir concédé l'ouverture du score (1-2), la Sociedad semble en souffrance. A domicile, Villarreal devrait logiquement prendre le meilleur sur la Real Sociedad.