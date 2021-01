Pronostic Villarreal Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal – Real Sociedad : Les 2 équipes marquent

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Villarreal - Real Sociedad :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affrontement entre Villarreal et la Real Sociedad met aux prises deux formations luttant pour les places européennes. Actuellement, le Sous-Marin jaune est en cinquième position avec 3 points d’avance sur son adversaire du jour. Les hommes d’Unai Emery pourraient effectuer une belle opération en cas de victoire face à la Sociedad, un adversaire direct pour le top 4. Depuis le début de la saison, Villarreal se montre très régulier mais aussi très solide avec seulement deux défaites, face au FC Barcelone et contre le FC Séville. A domicile, les partenaires de Coquelin sont invaincus avec 5 succès et 5 matchs nuls. La semaine passée, le sous-marin jaune n’a pas réussi à se défaire de la lanterne rouge, Huesca (0-0), après un autre nul concédé face à Grenade (2-2). Lors du match aller à San Sebastian, les deux formations s’étaient quittées sur un score de parité (1-1) avec des buts de chaque côté. Cette semaine, Villarreal s’est défait de Girona en Coupe du Roi et participera aux quarts de finale.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Real Sociedad avait parfaitement débuté la saison et avait même pendant plusieurs semaines pris les commandes de la Liga. Cependant, le club basque connaît depuis fin novembre, un gros passage à vide. Sur ses 16 dernières rencontres, la Real affiche un bilan de 2 victoires face à Bilbao en Liga et contre Cordoba en Coupe, pour 8 nuls et 6 défaites. La semaine passée, les hommes d’Alguacil pensaient renouer avec la victoire face au Betis, mais ils ont dilapidé une avance de deux buts lors des 5 dernières minutes de la rencontre (score final 2-2). Ces deux formations se sont retrouvées en 1/8e de finale de la Copa del Rey pour une victoire des Andalous après prolongations (3-1). Pour cette affiche entre candidats à l’Europe au potentiel offensif indéniable, on devrait voir une affiche avec des buts de chaque côté, comme lors de l’aller et comme lors de 5 des 6 derniers matchs de la Real Sociedad.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Real Sociedad détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !