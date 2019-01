Pronostic Villarreal Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Une victoire du Real à Villareal pour lancer 2019 !

Habitué à évoluer en première partie de tableau et à lutter pour l'Europa League, Villarreal souffre cette saison. 18et premier relégable, le Sous-marin jaune espère connaître une année 2019 plus heureuse. Le bilan à domicile des partenaires de Carlos Bacca est très faible avec seulement une victoire obtenue face au Betis. Ces mauvais résultats ont provoqué le licenciement de Calleja et l'intronisation de Luis Garcia (pas celui passé par Liverpool) début décembre.

La mission s'annonce particulièrement compliquée face au Real Madrid. Les Merengue viennent de remporter pour la troisième année consécutive le Mondial des Clubs et arrivent en pleine confiance. Le Gallois Gareth Bale et le ballon d'or Luka Modric se sont montrés à leur avantage lors de l'acquisition de ce nouveau titre. Depuis l'arrivée de Solari, le Real a connu un seul faux pas en déplacement (sur la pelouse d'Eibar), dans un jour sans pour les hommes de la Maison Blanche. Une victoire permettrait au Real d'accrocher Séville pour la troisième place. Sur cette rencontre, nous voyons le Real lancer idéalement son année et s'imposer face à une formation de Villarreal en difficulté à domicile.