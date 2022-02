Pronostic Villarreal Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Villarreal – Real Madrid sans vainqueur

L'affiche de la 24journée de Liga met aux prises samedi Villarreal au Real Madrid, deux équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le sous-marin jaune est une formation souvent bien placée dans le championnat d'Espagne qui se montre également très performante sur la scène européenne. En effet, l'an passé, les hommes d'Unai Emery avaient remporté l'Europa League en dominant Manchester United en finale. Cette saison, les partenaires d'Etienne Capoue ont fini en 2position de leur groupe de C1 et affronteront la Juventus en 8. En Liga, Villarreal occupe la 6place au classement avec seulement 3 points de retard sur le 4, le FC Barcelone. Les protégés d'Unai Emery ont connu une entame d'année 2022 compliquée avec une élimination en Coupe du Roi face à Gijon, et une défaite face à Elche en Liga. En revanche, le sous-marin jaune est remonté à la surface, en championnat, en disposant de Majorque (3-0) et surtout du Betis Séville (0-2), troisième de Liga, le week-end dernier.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Real Madrid a survolé la première partie de saison en Liga. Les hommes d'Ancelotti se sont montrés constants dans leurs performances et ont profité d'un Barca et d'un Atletico loin de leurs meilleurs niveaux. En revanche, lesont connu quelques faux pas dans ce début d'année. Surpris par Getafe (défaite 1-0), le Real a également été tenu en échec par Elche (2-2). et a été dominé en quart de finale de la Coupe d'Espagne (1-0) par Bilbao que le Real avait battu en finale de SuperCoupe d'Espagne. Le week-end dernier, les Madrilènes ont souffert pour dominer Grenade (1-0), sur une réalisation tardive d'Asensio. A quelques jours d'affronter le PSG, Ancelotti devrait de nouveau déplorer l'absence de Karim Banzema. Cette absence est préjudiciable au regard de la saison réalisée par l'international tricolore. A l'aller, Villarreal avait tenu le match nul face au Real à Madrid, ce qui laisse penser que les 2 équipes pourraient une nouvelle fois se neutraliser comme lors des 4 dernières confrontations au Madrigal.