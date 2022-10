Pronostic Villarreal Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villareal se relance face à Osasuna

La 9journée de Liga se conclut par un affrontement entre Villarreal et Osasuna. Au coup d’envoi de cette rencontre, le Sous-Marin jaune, 9de Liga à l'orée de la journée, accuse un point de retard sur son adversaire du soir. Auteur d’une excellente entame avec 3 victoires et 1 nul lors des 4 premières journées, Villarreal pioche depuis quelques semaines, peut-être la conséquence de l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours. Engagé en Conference League, l’équipe espagnole vient de s’imposer sur la pelouse de l’Austria Vienne (0-1) grâce à une réalisation en fin de rencontre de Jackson. Ce 4e succès en 4 matchs lui permet d'être déjà qualifié directement pour les 8de finale de la Conference League. La bande à Emery va désormais pouvoir se focaliser sur le championnat et à la réception d’Osasuna. Le week-end dernier, Villarreal s’est incliné en déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0). Cette équipe repose sur les Albiol, Torres, Capoue, Coquelin, Parejo, Pino, Lo Celso, Danjuma ou l'excellent Jackson. A noter que l’attaquant Moreno est actuellement sur le flanc et a même rechuté.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Osasuna réalise un bon début de championnat qui lui permet d’être dans la première partie de tableau. Néanmoins, les derniers résultats sont moins favorables aux Basques qui se sont inclinés 2 fois sur leurs 3 derniers matchs : contre Getafe(0-2= et le week-end dernier contre Valence (1-2), à chaque fois à domicile. Entretemps, Osasuna avait signé un petit exploit en stoppant la superbe série du Real Madrid en accrochant un nul à Bernabeu (1-1). Pour affronter Villarreal, Arrasate ne pourra pas compter sur Garcia et Pena expulsés contre Valence le week-end dernier. Déterminé à se relancer en Liga, Villarreal pourrait s’imposer face à une équipe d’Osasuna qui reste sur 3 journées sans le moindre succès.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(310€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(350€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Osasuna détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !