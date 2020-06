Pronostic Villarreal Majorque : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Villarreal enchaîne face à Majorque

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Villarreal Majorque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Huitième cette année après être passé tout proche de la relégation l’année dernière, Villarreal a comme objectif de disputer l’Europa League la saison prochaine. Pour ce faire, il faudra étre dans les 7 premiers à première vue, en attendant le vainqueur de la coupe du Roi entre Bilbao et la Sociedad. A 10 journées de la fin du championnat, le Sous-Marin Jaune accuse 2 points de retards sur son ennemi Valence (7), et seulement 6 sur la 4place qualificative pour la Ligue des Champions. Opposés au Celta Vigo de Iago Aspas pour la reprise des réjouissances en Espagne, les partenaires de Santi Cazorla ont quitté la Galice avec les 3 points grâce à une réalisation de Manu Trigueros dans les derniers instants du match (1-0).chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Majorque va lutter pour rester en Liga BBVA l’année prochaine. Les partenaires du jeune prodige Japonais Kubo (prêté par le Real) accusent un retard d’un petit point sur le premier non relégable (Celta Vigo). Pas épargnés pour cette reprise, les joueurs des Baléares étaient confrontés à une équipe de Barcelone particulièrement affûtée en cette reprise. Après l’ouverture du score précoce d’Arturo Vidal (2) pour les Blaugranas, ces derniers ont déroulé sur la pelouse du promu (4-0). Vainqueur de 3 de ses 5 derniers matchs joués sur sa pelouse, Villarreal devrait pouvoir s'imposer sur ce match.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(151€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Majorque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !