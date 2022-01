Pronostic Villarreal Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal enchaîne face à un triste Levante

Lundi soir, la 18journée de Liga s'achève avec notamment un derby valencien entre Villarreal et Levante. Vainqueur de l'Europa League la saison passée, le Sous-Marin Jaune est toujours en lice en Ligue des Champions cette saison, lui qui s'est qualifié aux dépens de l'Atalanta Bergame. Egalement toujours qualifié en Coupe du Roi, Villarreal a terminé l'année 2021 par 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont 3 en Liga (2-0 contre Vallecano, 3-1 contre la Real Sociedad et 5-2 face à Alaves). Grâce à cette série, le club entraîné par Unai Emery est remonté à la 10place du championnat espagnol. De son côté, Levante est tout simplement la lanterne rouge de cette Liga. Avec seulement 8 points pris en 18 matchs (0 victoire, 8 nuls et 10 défaites), le club entraîné par Alessio Lisci a déjà un pied en Liga Adelante. Levante a d'ailleurs fini l'année 2021 à l'agonie. Sorti de la Coupe du Roi aux tirs au but par le club amateur d'Alcoyano, Levante a également perdu ses 2 derniers matchs de championnat. A chaque fois 4-3 face à l'Espanyol Barcelone et face à Valence, dans un autre derby. Logiquement, Villarreal devrait pouvoir s'imposer à domicile dans un nouveau match à plus d'1 but.